На Днепропетровщине вагоны сошли с рельсов: 9 поездов следуют в обход

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Пятница, 28 июля 2017, 14:06

Железнодорожники поднимают грузовые вагоны, сошедшие с рельсов на станции Синельниково-2, а ряд пассажирских поездов и электропоездов следующих измененному маршруту.

Об этом 28 июля сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что в 00:56 на станции Синельниково-2 регионального филиала "Приднепровская железная дорога" сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом.

В результате инцидента закрыта для движения поездов участок Нижнеднепровск-Узел - Синельниково-2.

Ряд пассажирских поездов и электропоездов южного и восточного направлений курсируют по измененному маршруту - через станции Новомосковск и Павлоград.

В частности, изменили маршрут следования такие пассажирские поезда: № 84 Киев - Мариуполь, № 104 Киев - Мариуполь, № 12 Киев - Новоалексеевка, № 228 Киев - Бердянск, № 88 Ковель - Новоалексеевка, № 188 Львов - Бердянск, № 796 Днепр - Харьков , № 282 Киев - Геническ, № 80 Киев - Новоалексеевка. Уже прибыли на конечную станцию ​​поезда № 92 Одесса - Константиновка с задержкой на 47 минут, № 189 Геническ - Днепр с задержкой на 1:00 52 минут.

Кроме этого, направляются измененному маршруту и ​​задерживаются в пути 5 пригородных электропоездов.

-За изменения маршрута пассажирские поезда задерживаются в пути от одного до трех часов.

ПАО "Укрзализныця" попросила прощения у пассажиров за неудобства.

украинская правда

Темы: железная дорога
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