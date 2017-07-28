Опрос: "Батькивщина" и БПП - лидеры симпатий избирателей

Лидером симпатий избирателей на сегодняшний день является партия "Батькивщина". Ее поддерживают почти 7,7% всех опрошенных граждан или 11,2% из тех, кто намерен принять участие в выборах.

Соответствующие результаты опроса обнародовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Второе место, согласно информации, занимает Блок Петра Порошенко "Солидарность" - за него готовы отдать свои голоса 6,9% всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов.

Третье место делят партии "Гражданская позиция" (5,9% и 8,3% соответственно) и "Оппозиционный блок" (5,7% и 8,4%).

Пятипроцентный барьер также преодолевают партия "За жизнь" (7,7% среди тех, кто выразил намерение проголосовать), Радикальная партия Олега Ляшко (7,3%) и Объединение "Самопомощь" (5,8%) .

Авторы опроса отмечают, что по сравнению с прошлым годом несколько выросла доля украинцев, которые могут назвать хотя бы одну партию, которая защищает их интересы: в августе 2016 года таких было 15%, в июне 2017 года - 24%, а среди тех, кто готов участвовать в выборах — 34%.

Больше всего таких - на Востоке (33%), меньше всего - в Центре (19%).

В то же время граждане и дальше убеждены, что деятельность украинских партий не соответствует демократическим стандартам - в июне 2017 года такое мнение высказали 74% (в августе 2016 года - 70%). Лишь 14% считают иначе.

Среди основных причин того, почему деятельность партий не соответствует демократическим стандартам, украинцы чаще всего упоминали то, что партии отстаивают интересы только своих лидеров и финансовых спонсоров (45%), не имеют реальной связи с гражданами (36,5%) и не соблюдают задекларированных целей и обещаний (35%).

Кроме того, лишь 29% украинцев знают, что с прошлого года парламентские партии начали получать государственное финансирование.

В августе 2016 года - до начала фактического распределения бюджетных средств между партиями - об этом знали 21%.

Поддержка государственного финансирования партий за прошлый год еще больше упала: с 16% в августе 2016 года до 10% в июне 2017 года, при этом несколько больше эту идею поддерживают в западном регионе (14,5%).

В то же время большинство украинцев, как и раньше, считают, что партии должны получать финансирование от своих лидеров и рядовых членов (такие варианты выбрали 49% и 48% опрошенных).

37% считают, что партии должны финансироваться их сторонниками, 22% - бизнесом, 8% - государством. Только 13% украинцев (17% среди избирателей) готовы выделять средства в пользу партии, в которой они будут уверены, что она отстаивает их интересы.

Больше всего таких на Западе (17%) и Востоке (16%), меньше - на Юге (9%) и в Центре (11%).

Среднемесячная сумма такой поддержки составила 78 грн — самая маленькая за последние годы.

Справка: опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда