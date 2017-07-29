В СБУ рассказали о реальном количестве жалоб на свои действия

Во втором квартале 2017 года в Совет бизнес-омбудсмена поступило всего 8 жалоб на действия СБУ.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины 29 июля.

Согласно сообщению СБУ, информация о существенном увеличении количестве жалоб на действия СБУ в текущем году является искаженной, а ее распространение является "попыткой дискредитации СБУ путем формирования в обществе ложного представления о несуществующем давлении СБУ на представителей бизнеса".

В СБУ подчеркнули, что в сообщениях "акцентируют внимание аудитории на процентном росте таких обращений во II квартале текущего года, однако умалчивают, что количество жалоб на СБУ за этой период составила всего 8 (за январь-март текущего года - 5)". Также в СБУ сослались на отчет Совета бизнес-омбудсмена в Украине о деятельности Совета во 2 квартале текущего года.

"Каждый подобный случай находится на контроле руководства СБУ, а между Службой и Советом бизнес-омбудсмена в Украине налажено эффективное взаимодействие. Показательно, что количество случаев обжалования предпринимателями действий представителей СБУ является наименьшим среди всех правоохранительных, государственных и местных органов власти, а по отдельными структурами - в десятки раз", - подчеркнули в СБУ.

Как известно, бизнес-омбудсмен Шемета сообщил, что количество жалоб на Службу безопасности Украины увеличилось на 60% во втором квартале 2017 По его данным, чаще всего бизнес жаловался на Государственную фискальную службу и прокуратуру.

Напомним, в последнее время СБУ проводила обыски в "Укргаздобыче", "Укрзализныце" и многих других компаниях.

Украинская правда