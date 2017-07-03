В Британии попытаются упростить визовый режим для Украины

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Понедельник, 3 июля 2017, 14:44

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обещает убедить свое правительство ввести "смягченный" визовый режим с Украиной.

Об этом она сказала во время круглого стола "Аудит внешней политики: Украина - Великобритания" в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас существует смягченный визовый режим с некоторыми странами мира. Я буду убеждать мое правительство применить его в отношении Украины", - заявила Гоф.

Посол добавила, что ей необходимо согласовать ожидания Украины от визового режима с Великобританией, после чего она сможет обсуждать детали с британскими властями.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

Темы: Британия визы
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