В Австралии предотвращена террористическая атака на самолет

100 просмотров
Воскресенье, 30 июля 2017, 03:50

Полиция Австралии провела серию задержаний и обысков в Сиднее и пригородах, предотвратив террористическую атаку на пассажирский самолет.

Об этом заявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл, пишет DW.com.

"Могу сообщить, что прошедшей ночью была проведена крупная контртеррористическая операция для предотвращения нападения на самолет", - заявил он.

По данным правоохранительных органов, раскрывших террористический заговор, в ходе операции было задержано четыре человека. В качестве возможного мотива называется исламистский террор.

В австралийских аэропортах введены усиленные меры безопасности, пассажиров попросили запланировать дополнительные два часа на проверки.

Темы: Австралия терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Северная Корея пригрозила ядерным ударом Австралии 23 апреля 2017, 08:20
Малые безвозратные шаги к лучшему образованию. Опыт Австралии для Украины 28 февраля 2017, 14:49
В Мельбурне автомобиль въехал в толпу, есть погибшие 20 января 2017, 07:06
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили: В анкете на получение украинского гражданства не моя подпись
Волкова взяли под стражу на 60 суток
Штаб: В зоне АТО 1 военный погиб, 6 получили ранения
СБУ: Информация о причастности Трояна к вымогательству не подтвердилась
Все новости
Кино

10 найцікавіших українських фільмів Одеського кінофестивалю

Стиль

Летние вещи от украинских марок: очки, купальники, шляпы, туники