В Сомали при атаке боевиков погибли 24 человека

30 июля в Сомали в результате боевых столкновений между боевиками-исламистами группировки Аль-Шабаб и миротворцами Африканского союза погибли 24 человека.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что боевики Аль-Шабаб атаковали конвой миротворческой миссии Африканского союза примерно в 140 км к юго-западу от Могадишо.

В результате погибли 24 человека, среди которых 23 миротворца и один сомалийский военный.

При этом пресс-секретарь Аль-Шабаб Абдиас Абу Мусаб заявил, что у них "39 трупов солдат и миротворцев, включая командира". Агентство отмечает, что проверить данную информацию невозможно.