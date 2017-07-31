В Сомали при атаке боевиков погибли 24 человека

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Понедельник, 31 июля 2017, 05:37

30 июля в Сомали в результате боевых столкновений между боевиками-исламистами группировки Аль-Шабаб и миротворцами Африканского союза погибли 24 человека.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что боевики Аль-Шабаб атаковали конвой миротворческой миссии Африканского союза примерно в 140 км к юго-западу от Могадишо.

В результате погибли 24 человека, среди которых 23 миротворца и один сомалийский военный.

При этом пресс-секретарь Аль-Шабаб Абдиас Абу Мусаб заявил, что у них "39 трупов солдат и миротворцев, включая командира". Агентство отмечает, что проверить данную информацию невозможно.

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