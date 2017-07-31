Экс-посол США: Россиянам будут выдавать визы дольше

В России нет 755 американских дипломатов, о высылке которых заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил в твиттере бывший посол США Майкл Макфол, комментируя решение РФ в ответ на санкции выслать 755 американских дипломатов из России.

"У нас нет 755 американских дипломатов в России", - написал Макфол.

Are we sure 755 Americans will be leaving? We didn't have that many Americans in the entire embassy when I was there . https://t.co/80rTZU7OP4 — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

По его словам, миссия Соединенных Штатов в России насчитывает 1279 сотрудников, и только 301 человек – дипломаты из США.

Кроме того, Макфол добавил, что решение РФ навредит гражданам России, которые захотят получить визу для Соединенных Штатов.

"Если эти сокращения реальны, россиянам придется ждать недели, если не месяцы, чтобы получить визы, чтобы приехать в США", - прокомментировал он.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что не знает, скажется ли сокращение штата дипмиссии США на скорости выдачи виз для граждан России, передает РИА Новости.

"Мы не знаем. Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в посольство Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков.

Украинская правда