Экс-посол США: Россиянам будут выдавать визы дольше

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Понедельник, 31 июля 2017, 13:25

В России нет 755 американских дипломатов,  о высылке которых заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил в твиттере бывший посол США Майкл Макфол, комментируя решение РФ в ответ на санкции выслать 755 американских дипломатов из России.

"У нас нет 755 американских дипломатов в России", - написал Макфол.

По его словам, миссия Соединенных Штатов в России насчитывает 1279 сотрудников, и только 301 человек – дипломаты из США.

Кроме того, Макфол добавил, что решение РФ навредит гражданам России, которые захотят получить визу для Соединенных Штатов.

"Если эти сокращения реальны, россиянам придется ждать недели, если не месяцы, чтобы получить визы, чтобы приехать в США", - прокомментировал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что не знает, скажется ли сокращение штата дипмиссии США на скорости выдачи виз для граждан России, передает РИА Новости.

"Мы не знаем. Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в посольство Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков.

Украинская правда

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