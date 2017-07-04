Во Франции мотоциклист открыл огонь по толпе, есть жертва

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Вторник, 4 июля 2017, 03:34

В результате перестрелки во французской Тулузе погиб один человек, еще шестеро получили ранения, двое из них - серьезные.

Об этом, ссылаясь на агентство AFP, пишет DW.com.

По данным местой прессы, стрельба произошла 3 июля после девяти вечера в одном из неблагополучных районов на юго-западе Тулузы.

Вооруженный мужчина, ехавший на мотоцикле или скутере, несколько раз выстрелил на одной из площадей города. По другим сведениям, стрелявших было несколько. Власти не опровергли, но и не подтвердили это. На месте преступления работает следственная группа.

По неподтвержденным данным, один из подозреваемых был в традиционной мусульманской одежде. О задержаниях пока не сообщается.

Как сообщают представители властей, скорее всего, речь идет о "частном" конфликте.

Как сообщалось, 2 июля в южном французском городе Авиньон двое мужчин подъехали к мечети на автомобиле. Когда люди начали выходить из мечети, злоумышленники открыли огонь. Восемь человек получили ранения. Полиция также не считает инцидент связанным с терроризмом.

Темы: Франция
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