МинВОТ не занимается законом об деокупации

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявляет, что его ведомство не участвует в разработке законопроекта о восстановлении суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом он сказал во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет, один раз мой заместитель Георгий Тука был на совещании в Совете национальной безопасности и обороны по этому вопросу, там показывали документы, которые потом остались в СНБО, и они касались материалов, по которым разрабатывается этот законопроект. Но текста законопроекта я не видел, он в правительство не поступало, и мы над ним не работали и не работаем", - сказал он.

При этом Черныш считает, что законопроект будет касаться изменения управления, "в первую очередь военного управления на территориях Донецкой и Луганской областей".

Министр отметил, что не знает, будет ли этот закон касаться вопросов работы с людьми на этих территориях.



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