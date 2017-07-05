Корчак за неполные 6 месяцев заработала 500 тыс гривен
Зарплата и надбавки председателя Нацагентства по предотвращению коррупции Натальи Корчак за период с 1 января по 13 июня 2017 года составляют 529 837 гривен.
Такую информацию предоставило НАПК в ответ на запрос #Точно, проекта Радио Свобода.
В частности, за январь Корчак получила заработную плату в сумме 66 138 гривен, за февраль - 81 627 гривен, за март – 70 496 гривен, за апрель – 81 627 гривен и за май – 84 431 гривну. Размер заработной платы за первую половину июня составил 40 800 гривен.
По состоянию на 1 января 2017 главе НАПК установлена надбавка за выслугу лет в размере 50%, которая с 1 января по 13 июня начислена на сумму 140 718 гривен.
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