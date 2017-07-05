На нефтебазе под Одессой взорвался бензовоз – двое пострадавших

На нефтебазе "Свитанок Оил Трейд" под Одессой загорелся бензовоз OKKO, в результате чего, по предварительным данным, пострадали водитель бензовоза и работник нефтебазы.



Как сообщает одесское издание "Думская", пожар произошел 5 июля на нефтебазе "Свитанок", которая расположена в 3 километрах от Одессы, в поселке Усатово.



Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует, что в 11:30 им сообщили о том, что в Беляевском районе поблизости Одессы на железнодорожной станции на территории нефтебазы произошел пожар бензовоза на сливной эстакаде.

На нефтебазе под Одессой взорвался бензовоз "Думская"

В 12:16 пожар на площади 100 кв м локализовали, а в 12:30 ликвидировали. К тушению пожара были привлечены 15 единиц техники и 60 человек.

На нефтебазе "Свитанок" загорелся бензовоз OKKO ГСЧС

"Предварительно, в результате происшествия пострадали 2 человека (водитель бензовоза и работник нефтебазы)", – сообщает ГСЧС.

В компании SOCAR, которой принадлежит нефтебаза, сообщили: "На нефтебазе "Свитанок Оил Трейд" при наливе взорвался бензовоз OKKO. На место события прибыли пожарные, очаг воспламенения локализован. Резервуары нефтебазы (объемом 14,6 тысяч кв м – ред.) не повреждены".

"Пострадавшим оказана необходимая помощь. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", – добавили там.

Алена Рощенко, УП