Меркель пообещала, что за глаза судьбу Украины решать не будут

Президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе и скоординировал позицию по реализации Минских договоренностей.

Об этом шла речь в телефонном разговоре двух лидеров в контексте подготовки к саммиту Большой Двадцатки в Гамбурге и, в частности, встречи лидеров Германии и Франции с Президентом России.

"Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет", - сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры Украины и Германии отметили приоритетность выполнения ключевых требований Минских договоренностей в сфере безопасности. Они выразили обеспокоенность из-за постоянного нарушения российскими боевиками режима прекращения огня.

Порошенко подчеркнул важность освобождения украинских заложников, находящихся как в плену боевиков, так и на территории России.

Во время разговора была выражена обеспокоенность из-за продолжающейся угрозы безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со стороны российских боевиков, а также попытки существенно ограничить их деятельность на Донбассе.

Порошенко и Меркель подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в нормандском формате с целью возвращения России в логику выполнения Минских договоренностей.

Украинская правда