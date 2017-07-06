Польский Ernst&Young будет советником по приватизации "Центрэнерго"

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Четверг, 6 июля 2017, 08:55

Конкурс по выбору советника по приватизации "Центрэнерго" выиграла польская компания Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp, k.

Выбирали 5 июля из четырех компаний, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

На 1 балл от победителя отстала ROTHSCHILD POLSKA spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością. И на 2-3 балла меньше победителя было у ООО "ПрайсВотерХаузKуперс-Украина" и ООО "КПМГ-Украина".

 

Глава конкурсной комиссии руководитель ФГИ Дмитрий Парфененко отметил, что теперь победитель и фонд начнут работу над договором, а кандидатуру советника должно утвердить правительство.

 

По его словам, выбор был сложным для комиссии, но она решила, что консорциум, который создал Ernst & Young в Польше "наиболее полный для работы с "Центрэнерго", а сроки выполнения работ по подготовке к приватизации – самые короткие".

Темы: приватизация
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