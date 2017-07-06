Суд засекретил рассмотрение изменения меры пресечения для Насирова

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Четверг, 6 июля 2017, 15:11

Соломенский райсуд Киева слушает ходатайство об изменении меры пресечения для экс-главы ГФС Романа Насирова в закрытом режиме.

Такое решение приняла судья Светлана Кушнир по ходатайству защиты и на основании права о неразглашении медицинских данных подозреваемого.

Защита Насирова подала ходатайство об изменении меры пресечения, чтобы получить разрешение на выезд в Германию.

"Обращаю внимание уважаемого суда на то, что подозреваемый Насиров разрешения на раскрытие своих персональных данных и данных, составляющих врачебную тайну, не давал", - отметил адвокат Насирова Андрей Кузьменко.

Сторона защиты просила принять решение о слушании ходатайство в закрытом режиме, ссылаясь на то, что материалы ходатайства "основываются на документах, содержащих врачебную тайну".

В то же время прокурор Андрей Перов выступил против перевода заседания в закрытый режим, отметив, что "во второй раз слышит подобное ходатайство" и считает, что состояние здоровья Насирова "уже приобрело публичную огласку".

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

26 июня суд продлил на два месяца обязательства Насирова относительно ношения электронного браслета.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

София Лукашова, для УП

Темы: Насиров суд
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