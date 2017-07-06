Обвиняемых в покушении на Геращенко будут судить присяжные

390 просмотров
Четверг, 6 июля 2017, 22:29

Обвиняемых в покушении на нардепа "Народного фронта" Антона Геращенко попросили о суде присяжных.

Об этом политик сказал в эфире 112 канала.

"Двум гражданам, которые по заданию российских спецслужб приехали в Украину с целью организовать мое убийство, предъявили обвинение в покушении на убийство, и предложили получить в виде срока пожизненное заключение. Они имеют право на суд присяжных. Они об этом попросили, поэтому у них будет суд присяжных. Следующее заседание в конце июля", - сообщил Геращенко.

Как сообщалось, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, которое планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб.

Исполнители покушения задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата. 

Украинская правда

Темы: Геращенко суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики до сих пор молчат о Васине – Геращенко 4 июля 2017, 17:07
Геращенко: экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасна 25 июня 2017, 12:28
Покушение на Геращенко: Следствие завершено, подозреваемым "светит" пожизненное 21 июня 2017, 13:50
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ: Рекламу в "Борисполе" отдали фирме, связанной с Березенко и Кононенко
Госспецсвязи предупреждает о вероятности повторной кибератаки
ГПУ готовится снять неприкосновенность с Бакулина
До конца лета может появиться представление на Вилкула – Луценко
Все новости
Почет разнообразию

Как это – быть африканской семьей в Украине

Музыка июля

Лучшие концерты месяца