Сутки в АТО: 25 обстрелов, один военный ВСУ погиб
Ситуация в зоне АТО остается неспокойной, за минувшие сутки боевики 25 раз обстреляли позиции украинских сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения.
На Приморском направлении зафиксировано 11 обстрелов.
Из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по опорным пунктам сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино боевики открывали огонь из 82 мм минометов, а вечером недалеко от Павлополя применили запрещенные минометы калибра 120 мм.
На Донецком направлении боевики били 8 раз.
"Утром и днем захватчики сконцентрировали свой огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Там противник неоднократно открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям украинских армейцев в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского", - говорится в сообщении.
Вечером сепаратисты обстреляли позиции сил АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных модификаций и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении было 6 обстрелов.
Под огонь боевиков из гранатометов и других образцов пехотного вооружения попали подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.
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