Украинский минюст выиграл дело в арбитражном суде Москвы

Министерство юстиции выиграло по иску ОАО "Татнефть" против Украины в арбитражном суде России.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Благодаря эффективной работе юристов Министерства юстиции в рамках судебного разбирательства дела против Украины по иску ОАО "Татнефть" Арбитражный суд города Москвы принял решение в пользу нашего государства, не допустив взыскания в пользу истца имущества, принадлежащего Украине в Москве", - говорится в сообщении .

По словам пресс-службы, Минюст подал ходатайство о прекращении производства по двум причинам: судебного иммунитета Украины в соответствии с положениями российского законодательства и отсутствия "эффективной юрисдикции" Арбитражного суд Москвы.

Суд поддержал позицию украинского ведомства, признав, что указанное заявителем имущество в Москве используется исключительно в дипломатических и культурных целях, поэтому защищено от конфискации.

"Это очень важная для нас победа, и ценность ее даже больше от того, что мы получили ее именно в российском суде. Министерство юстиции продолжает работать над рядом других резонансных дел и отстаивать интересы Украины в международных судах", - отметил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр.

Как сообщалось, "Татнефть" предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году, в связи с насильственным захватом ЗАО "Укртатнафта" в октябре 2007 года и экспроприации акций "Татнефти".

В июля 2014 года арбитражный суд ad hoc огласил решение по делу, обязав Украину выплатить 112 млн долларов США и проценты в качестве компенсации за эти сделки.

В ноябре 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, которые обязывали Украину выплатить ОАО "Татнефть" 112 млн долларов, а также проценты.

Сейчас дело об обжаловании решения арбитражного трибунала ad hoc находится в производстве Кассационного суда Франции. Несмотря на это, ОАО "Татнефть" обратилось с заявлениями о признании и обращения в исполнение арбитражного решения в трех иностранных юрисдикциях: России, Соединенных Штатах Америки и Великобритании.

Олег Твердь, для УП