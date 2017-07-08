В США предложили санкции против России за нарушение Договора о РСМД

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Суббота, 8 июля 2017, 07:58

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США предложил новые санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом со ссылкой на американское издание "The Hill", сообщает Интерфакс-Украина.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс внес поправку в законопроект по обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Ройс представил поправку к ежегодному законопроекту по оборонной политике, который, как ожидается, будет вынесен на рассмотрение палаты на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным издания, конгрессмен "предлагает ввести санкции в отношении отдельных лиц, которые помогают России разрабатывать основные системы вооружений, а также в отношении государств-спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие".

Эд Ройс считает, что Россия "в течение многих лет откровенно игнорирует обязательства в рамках по Договора о РСМД". "И это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность", - отмечает конгрессмен.

Как напоминает издание, в законопроекте об обороне уже есть предупреждение о том, что если Россия нарушит Договор и его требования в течение 15 месяцев с момента принятия законопроекта, то "по национальному законодательству США больше не будут связаны обязательствами, вытекающими из этого договора".

Темы: санкции США Росcия
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