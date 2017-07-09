В центре Киева усилили меры безопасности

В связи с визитами иностранных делегаций 9 и 10 июля в правительственном квартале столицы усилены меры безопасности.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, порядок в центре города обеспечивают около 500 полицейских и бойцов Нацгвардии.

Нести службу в усиленном режиме правоохранители будут до завершения всех запланированных мероприятий.

Как ранее сообщала "Украинская правда", в центре Киева возле некоторых посольств иностранных государств стоят автобусы с силовиками.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил УП, что охрана ряда мест и зданий в Киеве усилена в связи с приездом в воскресенье и в понедельник госсекретаря США Рекса Тиллерсона, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Украинская правда