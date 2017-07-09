ООН готовы поддерживать усилия "нормандской группы" и работу ТКГ

ООН готовы поддерживать усилия переговорной группы "нормандского формата" и работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом 9 июля заявил генсек ООН Антонио Гутерриш в ходе совместного брифинга с президентом Петром Порошенко.

"Очень важно обеспечить полное уважение режиму прекращения огня, в частности по тем договоренностям, которые существуют. ООН отслеживает это. Мы готовы поддержать все усилия и "Нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и делать все необходимое, чтобы способствовать разрешению кризиса, который продолжается долгое время", - отметил Гутерриш.

Для ООН вопрос урегулирования конфликта на Донбассе стоит в повестке дня, добавил он.

"Мы не забываем об этом. Мы хотим улучшать и усовершенствовать нашу поддержку, в т.ч. в гуманитарной работе - поддерживать правительство в этом направлении и обеспечить то, что поможет людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах", - добавил генсек ООН.

Также Гутерриш отметил: ООН готова усилить сотрудничество с украинским правительством и предоставить ему помощь в вопросе реформ.



"Мы полностью поддерживаем процесс реформ, над которыми работает правительство… Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и предоставлять нашу помощь в реформах", - сказал Гутерриш.



"Мы не будем говорить Украине, какие реформы делать, но мы имеем большой интерес к предлагаемым решениям и обязательствам", - добавил генсек ООН.

Интерфакс-Украина