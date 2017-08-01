Депутату райсовета объявили подозрение из-за тракториста

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Вторник, 1 августа 2017, 10:41

Депутату Згуровского районного совета объявили подозрение о нанесении легких телесных повреждений.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил о подозрении депутату Згуровского районного совета VII созыва в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины", - говорится в сообщении.

 

Следствие установило, что подозреваемый, находясь на территории Згуровского поселкового совета и обрабатывая землю, увидел трактор, который проезжал по полю. Остановив трактор, депутат начал наносить удары по мужчине, который находился в транспортном средстве.

"Согласно заключению эксперта, обнаруженные у пострадавшего телесные повреждения относятся к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья", - отметила пресс-служба.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

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