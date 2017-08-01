В Грузии Пенсу пожаловались на преследование Саакашвили

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Вторник, 1 августа 2017, 12:10

Вице-президент США Майк Пенс в Грузии встретился с представителями оппозиционных партий.

Глава политического совета "Единого национального движения" Ника Мелия сказал, что разговор шел и о третьем президенте Грузии , сообщает "Грузия Online".

"У нас был разговор об отдельно взятом Михаиле Саакашвили, человеке, который осуществил значительные реформы в этой стране и превратил Грузию в успешное государство. Говорили о том, что власть осуществляет гонения оппонентов и какие инструменты она использует для этого", – заявил он.

По словам соратника Саакашвили, он "много говорил по данному вопросу"

На вопрос, какой был ответ Пенса, Мелия заявил, что оставляет за собой право больше об этом не говорить, однако отметил, что "естественно, человек возмущен, когда осуществляется гонения президента страны и имеет место, к примеру, месть".

Один из лидеров "Свободных демократов" Шалва Шавгулидзе после встречи отметил, что говорил о чрезмерной концентрации власти в руках действующей власти и проблеме неформального управления.

По его словам, Пенс назвал важной данную информацию.

А лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе по результатам встречи сказал, что новая администрация США продолжает поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и ее движение в НАТО.

Лидер "Движения за созидание" Давид Усупашвили отметил, что экономическая помощь США будет зависеть от демократических процессов в Грузии.

"Я предложил господину вице-президенту договориться по формуле: Если Америка для них First (первая – ред.), Грузия должна быть Next (следующей – ред.), а с нашей стороны будет Georgia First и America next. На этом договорились", – заявил Усупашвили.

Алена Рощенко, УП

Темы: Грузия Саакашвили США
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