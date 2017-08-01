В Москве подсудимые разоружили конвой и открыли стрельбу, есть жертвы

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Вторник, 1 августа 2017, 17:58

В Московском областном суде подсудимые разоружили конвой и открыли огонь, пять человек ранены, трое убиты.

Об этом сообщает Медуза.

1 августа в Московском областном суде должно было проходить заседание по делу "банды ГТА". Это организованная преступная группа, которая нападала на водителей на трассах в Московской и Калужской областях с 2012 по 2014 годы. По версии следствия, всего банда убила 17 человек и ранила еще двоих. Подсудимыми по делу в Мособлсуде проходят девять выходцев из Средней Азии. 

СК официально подтвердил информацию о нападении на конвоиров. По предварительным данным следствия, примерно в 13:50 двое конвоиров (в том числе одна женщина) сопровождали в лифте сразу пятерых подсудимых в наручниках. Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и забрать оружие конвоиров, один из которых вызвал подкрепление из Росгвардии.

"На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы", — пояснили в СК.

Темы: полиция
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