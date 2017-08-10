Суд разрешил заочное расследование по Арбузову

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Четверг, 10 августа 2017, 19:28

Печерский райсуд Киева дал разрешение на специальное, заочное, досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Арбузова подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

26 мая он был объявлен в розыск.

Как известно, Арбузов является фигурантом уголовного производства по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в течение 2012 - 2013 годов за счет средств госбюджета на сумму 220 млн грн.

Украинская правда

Темы: Арбузов Генпрокуратура
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