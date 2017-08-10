В Одесской области в машину полицейских бросили гранату, а потом украли ее
Четверо парней в Одесской области бросили в салон автомобиля полиции гранату, а затем похитили его.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
Неизвестные напали на автомобиль в четверг рано утром. В нем находились сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции, которые были при исполнении служебного задания.
Инцидент начался с того, что четверо местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет на улице начали приставать к двум девушкам.
Во время спора с молодыми людьми девушки заметили служебный автомобиль правоохранителей, который проезжал мимо, остановили его и попросили о помощи.
"Сотрудники полиции сделали замечание парням, которые в ответ начали спорить с правоохранителями и один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Для безопасности сотрудники Управления защиты экономики покинули служебный автомобиль и оттащили девушек на безопасное расстояние", - сообщили в полиции.
Злоумышленники воспользовались ситуацией, сели в машину и скрылись.
Правоохранителями был введен план "Перехват", мужчин задержали. У них изъяли две гранаты, служебный автомобиль также вернули.
Украинская правда
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