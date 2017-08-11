Суд в Крыму не захотел отпускать 76-летнего активиста из-под ареста

12 просмотров
Пятница, 11 августа 2017, 23:03

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на админарест 76-летнему крымскотатарскому активисту Серверу Караметову и оставил его под стражей до 19 августа.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Поддержать Караметова в суд приехали десятки людей.

Международная правозащитная организация Amnesty International накануне призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола.

Один – за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй – за "сопротивление сотрудникам полиции".

Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз.

Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Темы: Крым крымские татары суд политзаключенные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина протестует против действий РФ в Керченском проливе 11 августа 2017, 18:10
Задержания в Крыму: 3-х татар отпустили, 1-го оставили "из-за двух паспортов" 11 августа 2017, 10:47
Путин в аннексированном Крыму планирует встречу со своими байкерами - РосСМИ 10 августа 2017, 19:08
powered by lun.ua
Главные новости
В Египте столкнулись пассажирские поезда: десятки погибших
Суса оставили под домашним арестом
Пожар в многоэтажке Киева: найдены 2 тела с проломанными черепами
С 7-го этажа горящего дома в Киеве выпрыгнул человек
Все новости
Карта пляжей

34 пляжа Киева, на которых можно спастись от жары

Мороженое

Где искать вкусное мороженое в Киеве