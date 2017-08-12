Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского

481 просмотр
Суббота, 12 августа 2017, 12:06

Боевики обстреляли жилые кварталы поселка Новолуганское вблизи Светлодарска (Донецкая область).

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"12-го августа около 5.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское, что вблизи Светлодарска, под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта", - говорится в сообщении.

 
Все фото штаба АТО

В результате обстрела НЗФ ОРДО из пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в жилом доме по переулку Пушкина была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, посечены осколками стены, веранда и забор.

 

В легковом автомобиле ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома, осколками противотанковых гранат выбиты стекла, пробиты колеса и корпус. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что лишь чудом в доме не произошел пожар в результате возгорания газа, который вытекал из поврежденной трубы.

В соседнем доме по переулку Пушкина осколками противотанковой гранаты посечены стены и забор.

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: Боевики били 20 раз, 1 боец ВСУ подорвался на мине 12 августа 2017, 06:50
ООН: 586 тыс людей на Донбассе не могут получить пенсию или соцпомощь 12 августа 2017, 04:41
Российская компания монопольно поставляет топливо для ОРДЛО 11 августа 2017, 18:19
powered by lun.ua
Главные новости
Стало известно, кто контролирует экспорт угля из ОРДЛО в Европу
Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского
Спикер Генштаба ВСУ: нет причин волноваться из-за проекта Путина по ПВО
Сутки в АТО: Боевики били 20 раз, 1 боец ВСУ подорвался на мине
Все новости
Воины света

Как литовец и украинка возвращают ветеранов к жизни

Тату

5 историй людей, которые набили дурацкие тату и вывели их