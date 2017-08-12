В Харьковской области двое арестованных сбежали из-под стражи

В городе Красноград Харьковской области двое арестованных сбежали из-под стражи.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, одного из разыскиваемых через несколько часов полицейские задержали по горячим следам, поиски второго продолжаются.

Событие произошло 11 августа около 15:00. Мужчины находились в изоляторе временного содержания и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки - отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора.

28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки - за совершение кражи.

Около 21:00 сотрудниками сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения розыскных мероприятий в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала был задержан 28-летний беглец.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

Поиски второго беглеца продолжаются.