В Украине появятся пограничные участковые

В Госпогранслужбе внедрят институт пограничных участковых.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал в эфире 5 канала, говорится на сайте МВД.

"Мы планируем вводить такое понятие, как пограничный участковый, который должен работать в поселковых советах, должен работать с местным населением, должен проводить профилактическую работу", - сказал он.

Глава пограничного ведомства отметил, что такое нововведение будет реализовываться за счет действующего штата.

Цигикал также сообщил, что планируется увеличить количество контрольных постов на границе.

"Мы планируем увеличить количество контрольных постов на границе и уменьшить расстояние между ними", - отметил глава Госпогранслужбы.

По его словам, посты планируют размещать по европейскому образцу, чтобы расстояние между ними было 15-20 км.

Пока же расстояние между контрольными постами - от 30 до 100 км. Глава пограничного ведомства добавил, что это значительно усложняет систему охраны.

Как сообщалось, Цигикал также рассказал, что подразделения Госпогранслужбы укомплектованы на 60-70%.