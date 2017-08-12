Укрзализныця: 62% пассажирских вагонов не имеют кондиционеров

62% пассажирских вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба "Укрзализныци", подчеркивая, что, учитывая аномальную жару, возможен дискомфорт во время путешествия.

Ведомство призвало пассажиров избегать длительного пребывания на солнце перед путешествием, при наличии хронических заболеваний иметь при себе привычные лекарства, рекомендованные врачом, употреблять достаточное количество воды, а в случае ухудшения самочувствия немедленно обращаться к проводникам.

"Этим летом пассажиров обслуживают 3100 пассажирских вагона, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 38% - это 1168 вагонов. Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно", - констатировали в "Укрзализныце".

Объективной причиной такой ситуации с пассажирским подвижным составом в ведомстве назвали невыполнение статьи 10 Закона "О железнодорожном транспорте", согласно которому строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий, объектов мобилизационного назначения, приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения должно осуществляться в установленном порядке за счет средств государственного бюджета.

За период независимости Украины из госбюджета средства на обновление подвижного состава не выделялись, отметили в "Укрзализныце".

"За последние 25 лет приобретено 583 вагонов - все за собственные средства "Укрзализныци". Работа по обновлению парка началась с конца прошлого года и продолжается сейчас. В этом году ПАО "Укрзализныця" обновит парк пассажирских вагонов на 203 единицы. Из них будет закуплено 50 новых вагонов и 153 единицы - модернизировано капитально-восстановительным ремонтом. Причем все модернизированные и приобретенные вагоны уже оборудованы системами кондиционирования воздуха", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что запланировано не сбавлять темпы по обновлению пассажирского подвижного состава и в последующие несколько лет - по 250-300 вагонов ежегодно.

Также "Укрзализныця" предупреждает о возможных задержках пассажирских поездов из-за применения ограничения скорости из-за перегрева путей.

С начала августа было применено около 350 таких ограничений, говорится в сообщении.

Украинская правда