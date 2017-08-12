ДТП с автобусом в Польше: 28 пострадавших, украинцев нет

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Суббота, 12 августа 2017, 17:39

В Польше автобус лоукост-перевозчика Polski Bus, ехавший из Варшавы до Жешува, попал в ДТП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Автобус попал в аварию возле города Тарнобжег, сначала зацепил фонарь, выехал в кювет и перевернулся на бок.

Всего в салоне автобуса путешествовали 85 человек, 28 получили ранения.

 

На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семь раненых в тяжелом состоянии.

Что стало причиной аварии пока неизвестно. Полиция уже установила, что водитель был трезв.

Пассажиры рассказывают, что перед ДТП слышали громкий звук с той стороны автобуса, на которой ночью водитель заменял продырявленое колесо.

В то же время, Департамент консульской службы МИД сообщил в Twitter, что, по предварительной информации, среди пострадавших в ДТП в Польше украинцев нет. 

Темы: Польша
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