ДТП с автобусом в Польше: 28 пострадавших, украинцев нет

В Польше автобус лоукост-перевозчика Polski Bus, ехавший из Варшавы до Жешува, попал в ДТП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Автобус попал в аварию возле города Тарнобжег, сначала зацепил фонарь, выехал в кювет и перевернулся на бок.

Всего в салоне автобуса путешествовали 85 человек, 28 получили ранения.

На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семь раненых в тяжелом состоянии.

Что стало причиной аварии пока неизвестно. Полиция уже установила, что водитель был трезв.

Пассажиры рассказывают, что перед ДТП слышали громкий звук с той стороны автобуса, на которой ночью водитель заменял продырявленое колесо.

За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в дтп у Польщі. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 12, 2017

В то же время, Департамент консульской службы МИД сообщил в Twitter, что, по предварительной информации, среди пострадавших в ДТП в Польше украинцев нет.