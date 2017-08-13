Полиция усилит меры безопасности в Киева 13 августа

13 августа полиция усилит охрану порядка в центре столицы в связи с футбольным матчем на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

Об этом сообщили в полиции Киева.

"Более 400 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины будут поддерживать правопорядок вокруг прилегающей к стадиону территории", - говорится в сообщении.

Полицейские призывают граждан вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не нарушать общественный порядок.

"В случае нарушения требований действующего законодательства виновные лица будут нести административную или уголовную ответственность. Сотрудники полиции в пределах своей компетенции немедленно реагировать на любые противоправные действия", - отметили в полиции.

Как известно, 13 августа состоится футбольный матч Чемпионата Украины между командами Премьер-лиги "Олимпик" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса).

Украинская правда. Киев