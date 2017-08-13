Иран направил в РФ компоненты вооружений в обход запрета СБ ООН – СМИ

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Воскресенье, 13 августа 2017, 22:09

Иран направил в Россию компоненты тяжелых вооружений в обход резолюции Совета безопасности ООН, запрещающей Тегерану подобные поставки.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники в западных спецслужбах, сообщает "Медуза".

По информации издания, в июне иранские грузовые самолеты дважды приземлялись на базе Хмеймим в Сирии, которую используют российские военные.

Груз, доставленный на борту этих самолетов, был перевезен на грузовиках на базу ВМФ России в сирийском Тартусе, а оттуда на военном корабле переправлен в Новороссийск.

В твиттере Die Welt опубликован спутниковый снимок, на котором, как утверждается, показан иранский грузовой самолет на российской авиабазе в Сирии.

Die Welt сообщает, что на борту иранских самолетов были некие "компоненты тяжелых вооружений", импорт которых из Ирана (равно как и экспорт в Иран) возможен только при наличии специального разрешения Совбеза ООН. Что именно Иран отправил в Россию, не уточняется.

Темы: Иран Росcия ООН
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