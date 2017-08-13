Свитолина выиграла турнир WTA Rogers Cup в Торонто

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Воскресенье, 13 августа 2017, 22:20

Первая "ракетка" Украины и 5-й номер мировой классификации Элина Свитолина стала победительницей представительского турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier 5 Rogers Cup в Торонто (Канада) с призовым фондом $ 2,43 млн.

В воскресном финале харьковчанка разгромила экс-первую "ракетку" мира Каролин Возняцки из Дании - 6:4, 6:1, сообщает Укринформ.

Элина третий раз успешно сыграла в финале турнира WTA серии Premier 5 – в феврале она выиграла турнир этой категории в Дубае (ОАЭ), в мае - в Риме (Италия).

Благодаря титулу в Торонто Свитолина установит новый личный и национальный рекорд в рейтинге WTA - 4 место.

Вместе с тем, президент Петр Порошенко в Twitter написал: "Мы очень гордимся, Элина. Новых тебе побед в этом блестящем сезоне".

Темы: спорт
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