Свитолина выиграла турнир WTA Rogers Cup в Торонто
Первая "ракетка" Украины и 5-й номер мировой классификации Элина Свитолина стала победительницей представительского турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier 5 Rogers Cup в Торонто (Канада) с призовым фондом $ 2,43 млн.
Congrats @ElinaSvitolina!— WTA (@WTA) August 13, 2017
Lift that @rogerscup trophy! 🏆 pic.twitter.com/iqhPV8idaS
В воскресном финале харьковчанка разгромила экс-первую "ракетку" мира Каролин Возняцки из Дании - 6:4, 6:1, сообщает Укринформ.
Элина третий раз успешно сыграла в финале турнира WTA серии Premier 5 – в феврале она выиграла турнир этой категории в Дубае (ОАЭ), в мае - в Риме (Италия).
Благодаря титулу в Торонто Свитолина установит новый личный и национальный рекорд в рейтинге WTA - 4 место.
Фантастика!!!@ElinaSvitolina здобуває престижний Rogers Cup.— Петро Порошенко (@poroshenko) August 13, 2017
Ми дуже пишаємось, Еліно. Нових тобі перемог в цьому блискучому сезоні pic.twitter.com/HhoBB5qMq6
Вместе с тем, президент Петр Порошенко в Twitter написал: "Мы очень гордимся, Элина. Новых тебе побед в этом блестящем сезоне".
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