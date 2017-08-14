В разгар турсезона забастовали работники аэропорта Барселоны

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Понедельник, 14 августа 2017, 10:30

Сотрудники службы контроля безопасности международного аэропорта "Эль Прат" в Барселоне начинают бессрочную забастовку.

Об этом предупреждает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Сотрудники службы контроля безопасности отклонили предложение правительства Каталонии, которое выступает посредником в урегулировании конфликта между руководством компании "Эулен", осуществляющей проверку багажа, и ее сотрудниками.

Комитет забастовщиков объявил о начале непрерывной забастовки, начиная с 12:00 14 августа до урегулирования конфликта.

С целью предотвращения коллапса аэропорта испанским правительством принято решение привлечь к проведению контроля безопасности аэропорта подразделения Гражданской гвардии.

360 сотрудников службы контроля безопасности жалуются на недостаточное количество персонала и избыточное количество рабочих часов. Аэропорт "Эль Прат" является главным европейским хабом для лоукостеров.

С 2009 по 2016 годы пассажиропоток в аэропорту увеличился на 60% - в основном благодаря туристам, которые прилетают в Барселону.

4 августа в аэропорту Барселоны сотрудники службы уже провели однодневную забастовку, в результате которого образовались огромные очереди в двух терминалах.

Темы: Испания
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