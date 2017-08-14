Во Франции автомобиль протаранил площадку пиццерии: Погибла девочка, есть раненые

8-летняя девочка погибла и по меньшей мере пять человек получили ранения в результате того, что автомобиль въехал в уличную площадку пиццерии в селе Сетт-Сорт, к востоку от Парижа.

Об этом сообщает AP со ссылкой на французскую полицию.

Согласно информации, водитель уже арестован.

Официально пока не сообщается, намеренно ли был совершен наезд на людей.

Как сообщалось, 14 июля в Ницце после салюта по случаю национального праздника грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.

В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека. Еще 60 получили ранения, 50 человек были в критическом состоянии.

Украинская правда