Во Франции автомобиль протаранил площадку пиццерии: Погибла девочка, есть раненые

590 просмотров
Понедельник, 14 августа 2017, 23:26

8-летняя девочка погибла и по меньшей мере пять человек получили ранения в результате того, что автомобиль въехал в уличную площадку пиццерии в селе Сетт-Сорт, к востоку от Парижа.

Об этом сообщает AP со ссылкой на французскую полицию.

Согласно информации, водитель уже арестован.

Официально пока не сообщается, намеренно ли был совершен наезд на людей.

Как сообщалось, 14 июля в Ницце после салюта по случаю национального праздника грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.

В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека. Еще 60 получили ранения, 50 человек были в критическом состоянии.

Украинская правда

Темы: Франция чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп и Макрон договорились координировать действия по Северной Корее 13 августа 2017, 02:12
190 тысяч французов подписали петицию против расходов на жену Макрона 7 августа 2017, 09:53
700 граждан Франции воевали в Сирии и Ираке на стороне исламистов 6 августа 2017, 05:33
powered by lun.ua
Главные новости
Во Франции автомобиль протаранил площадку пиццерии: Погибла девочка, есть раненые
Главные новости дня
НАПК просит наказать Симоненко за нарушение финансирования КПУ
Мощности для изготовления загранпаспортов удвоят
Все новости
Мороженое

Где искать вкусное мороженое в Киеве

Одесса

Ешь, пей, танцуй: как устроен "Городской рынок еды" в Одессе