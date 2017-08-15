Макрон подал жалобу на фотографа, который следил за ним во время отпуска

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Вторник, 15 августа 2017, 15:51

Президент Франции Эммануэль Макрон подал жалобу на фотографа в связи с "преследованием и попыткой вмешаться в частную жизнь" во время его отпуска.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Европейская правда.

В эти дни Эммануэль Макрон проводит отпуск вместе с женой в Марселе.

"Время от времени он (президент) выходил (...) и этот фотограф следовал за ним несколько раз на мотоцикле. Охранники несколько раз просили его не делать этого, однако фотограф продолжал на свой страх и риск", - отмечается в сообщении Елисейского дворца.

В воскресенье фотограф проник на территорию "частной собственности", где отдыхают президент с супругой. Точное место отдыха президента не называют. Это и "привело к подаче жалобы от имени президента", говорится в сообщении.

Фотографа задержала полиция и сопроводила в полицейский участок Марселя. По словам источника в полиции, его отпустили после проведения обычной проверки.

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