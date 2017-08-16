Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейское авто, пострадал участковый

Под Одессой пьяный водитель влетел в полицейский автомобиль, в результате чего участковый получил серьезные травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что во время несения службы на участке обслуживания в с.Холодна Балка Беляевского района на служебный автомобиль ВАЗ, который стоял на обочине и в котором находился 26-летний полицейский, совершил наезд автомобиль "Ниссан", под управлением водителя, который находится в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Водитель задержан. Участковый офицер с тяжелыми ранениями в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.