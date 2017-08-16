НАБУ объявило подозрение чиновникам УЗ из-за махинаций с тарифами

15 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении должностным лицам ОАО "Укрзализныця" из-за махинаций с тарифами.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, 15 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением") экс-заместителя председателя УЗ, действующих директора одного из департаментов компании и заместителя директора одного из филиалов ОАО.

"Должностные лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в результате чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила 10,2 млн долларов доходов (на дату совершения преступления 97 млн ​​гривен)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, будучи членами Тарифной комиссии администрации железнодорожного транспорта - коллегиального органа УЗ, уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых перевозок - применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторов льготные тарифные ставки на перевозки.

"То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена. Решается вопрос об избрании меры пресечения упомянутым лицам", - сообщает НАБУ.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что с "Укрзализныци" ежегодно воруют от 10 до 15 млрд гривен.

Экономическая правда