В Госстате сообщили о снижении уровня безработицы в Украине

По состоянию на 1 августа 2017 года количество безработных в Украине сократилось на 14% по сравнению с соответствующей датой 2016 года.

Об этом говорится в аналитической записке Государственной службы статистики Украины, сообщает Укринформ.

"Благодаря повышению результативности работы по оперативному трудоустройству граждан, количество безработных по состоянию на 1 августа 2017 года, по сравнению с соответствующей датой 2016 года, сократилось на 14% (на 50 тыс.) И составило 320 тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 1 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, выросло на 54% и составила 65 тыс. единиц. Кроме того, в базе данных службы занятости содержалась информация о 45 тыс. предложений работы, полученных из других источников.

Госстатистика информирует, что по состоянию на 1 августа 2017 года на одно свободное рабочее место претендовало 5 безработных, а по состоянию на соответствующую дату 2016 года - 9 человек.