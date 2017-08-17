МИД выясняет ситуацию c украинцами, которых должны выслать из Польши

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Четверг, 17 августа 2017, 12:07

Министерство иностранных дел Украины выясняет ситуацию относительно возврата 21 украинца из Польши из-за якобы нарушений правил пребывания в стране.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает УНИАН, передает Европейская правда.

В настоящее время украинский консул выясняет правовые основания, характер и обстоятельства дела. По словам Кирилича, в настоящее время ситуация непонятна, поскольку речь идет об информации из сообщений в СМИ.

"У нас пока нет подтверждения компетентных органов Польши, что в том или ином воеводстве столько-то граждан Украины выявлено, которые незаконно находились, скажем, сверх периода, который определялся их шенгенской визой", - сказал Кирилич.

Он также отметил, что предстоит выяснить, имели ли они разрешение на работу и по каким причинам были задержаны.

"Это все пока медийно, официального подтверждения у нас нет", - добавил Кирилич.

Напомним, сайт пограничной службы Польши сообщил, что в минувшие выходные польские пограничники задержали 21 гражданина Украины, которые нарушили правила пребывания в Польше и подлежат возвращению в Украину.

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