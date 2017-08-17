Дороги, о которых говорил Гройсман, будут ремонтировать, а не строить

В Кабинете министров объяснили, что премьер Владимир Гройсман анонсировал не строительство, а ремонт двух дорог "в восточном направлении".

Об этом "Украинской правде" сообщили в Кабмине в ответ на информационный запрос.

В то же время, в Укравтодоре "Украинской правде" сообщили, какие дороги имел в виду премьер.

Так, в изменениях в бюджет, которые Верховная Рада приняла 13 июля, предусмотрено деньги на ремонт в этом году таких дорог:

Первая дорога - М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Чугуев-Изюм-Славянск (всего отремонтируют 30 км). Стоимость работ - 200 млн грн.

"Этот участок дороги сейчас является основным для связи северной части Донецкой области, где проживает около 1 млн человек, с другими регионами страны", - отметили в Укравтодоре.

Вторая дорога - 19 км автодороги Харьков-Купянск-Сватово-Станица Луганская отремонтируют за 250 млн гривен.

"Сейчас утвержден перечень объектов, который предусматривает завершения текущего среднего ремонта автомобильной дороги Р-07 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск) в Луганской области", - написали в ведомстве.

Кроме того, в Укравтодоре сообщили, что теми же изменениями в бюджете предусмотрено 800 млн грн на ремонт 73 км пути Львов - Тернополь - Умань; Белая Церковь - Одесса - Николаев.

"Сейчас утвержден перечень объектов по этому маршруту, который предусматривает завершение текущего среднего ремонта автомобильной дороги Н-02 Львов - Тернополь в пределах Львовской области, а также участков дороги М-12 в Винницкой области", - уточнили в ответе.

Как сообщалось, 15 августа премьер Владимир Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины

"По инициативе президента мы будем строить две дороги в восточном направлении, на восток Украины", - сказал премьер.

Олег Твердь для УП