В The Economist извинились за фразу "гражданская война на Донбассе"

The Economist Intelligence Unit, исследовательская организация The Economist Group, извинилась за фразу "гражданская война на Донбассе", которую употребили в исследовании самых комфортных городов мира.

На ошибку обратил внимание постоянный читатель The Economist Александр Волков и обратился к исследователям с письмом, текст которого выложил на своей Facebook-странице.

Волков обратил внимание на то, что снижение показателей Киева в рейтинге объяснялось беспорядком, экономической нестабильностью и "длительной гражданской войной в Донбасском регионе".

"Почему вы описываете длительную российскую агрессию против Украины на Донбассе как "гражданскую войну"- точно так же, как это делает московская пропаганда? На мой взгляд, здесь вы глубоко отличаетесь от The Economist, который использует другое понятие", - написал Волков.

Волков также попросил объяснить, почему исследователи приняли транслитерацию Donbass по российскому образцу, а не Donbas по украинскому.

Он также отметил, что употребление российских клише свидетельствует о том, что над оценкой Киева в рейтинге работал консультант по России, поэтому сама позиция Киева в списке не вызывает доверия.

Представитель The Economist Intelligence Unit прислал Волкову письмо-ответ, в котором извинился за использование словосочетания "гражданская война на Донбассе".

"Мы изменили термин "гражданская война" на "конфликт" для всех будущих загрузок исследования и будущих отчетов. Мы надеемся, это будет исправлено сегодня в нашем офисе в Нью-Йорке. Мы также изменили Donbass на Donbas", - говорится в письме.

Аналитик The Economist Intelligence Unit извинился за ошибку и назвал ее "унаследованной проблемой": "Когда конфликт только начался, его называли "гражданской войной" и "внутренней войной" или "не международной войной" во многих мировых СМИ и международных организациях".

Он заверил, что использование термина "гражданская война" не было обусловлено внешними факторами, а сам рейтинг абсолютно корректен.

Как сообщалось, согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала "The Economist", Киев занимает 131-е место из 140 в списке самых комфортных для жизни городов.

Отмечается, что за последние 5 лет украинская столица продемонстрировала самое стремительное снижение позиций. Показатели Киева в рейтинге снизились на 21,4% из-за беспорядков, экономической нестабильности и войны на Донбассе.

Украинская правда