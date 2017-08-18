Руководителя филиала "Укрэксимбанка" задержали на взятке

852 просмотра
Пятница, 18 августа 2017, 00:41

Руководителя филиала государственного "Укрэксимбанка" задержали на взятке и незаконном отчуждении имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева совместно с ГУ КЗЭ СБУ в получении неправомерной выгоды на сумму 60000 гривен задержан руководитель одного из филиалов акционерного общества "Укрэксимбанк", 100% акций которого принадлежат государству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель получил деньги от субъекта хозяйствования за содействие в передаче в аренду целостного имущественного комплекса, принадлежащего банку.

Также прокуратурой Киева задокументировано, что это должностное лицо получило 10 000 долларов США за незаконное отчуждение имущества, которое находилось на ответственном хранении АО "Укрэксимбанк".

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Темы: прокуратура взятка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело о стрельбе на Троещине отдали военной прокуратуре 15 августа 2017, 21:58
Против Матиоса открыли дисциплинарное дело за ругань в соцсети – TI 15 августа 2017, 16:38
Убийство Шаповала: прокуратура не сообщала о подозрении 14 августа 2017, 11:15
powered by lun.ua
Главные новости
Водителя фургона нет среди задержанных по делу о теракте в Барселоне
Число раненых в барселонском теракте превысило 80 человек
Теракт в Барселоне: один подозреваемый задержан, другого застрелили
Порошенко назначил нового представителя в Крыму после акций протеста
Все новости
музыка

Композитор Алексей Шмурак: То, чего учат в консерватории, не существует

безопасность

Профессор вытащил из воды юношей, которые хотели сделать крутое селфи