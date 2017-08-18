Кабмин увеличил свой секретариат на 180 человек

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Пятница, 18 августа 2017, 14:49

Кабинет министров увеличил предельную численность сотрудников секретариата правительства на 180, с 648 до 828 человек.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 18 августа, передают "Українські новини".

Согласно документу, численность аппарата премьер-министра осталась в количестве 40 человек.

Кроме того, Кабмин предусмотрел создание в структуре секретариата правительства директората координации государственных политик и стратегического планирования, директората публичной администрации, директората цифрового развития правительства, директората мониторинга и контроля, правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министров одобрил план мер по пилотному проекту реформы государственного управления в 9 министерствах.

Главным акцентом реформы является изменение структуры министерств и лишение их несвойственных полномочий.

В частности, в министерствах будут создаваться профильные департаменты (гендиректораты), которые будут работать над формированием политики в своих сферах.

Первый этап предусматривает реформирование 9 министерств: здравоохранения, образования и науки, аграрной политики и продовольствия, финансов, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и угольной промышленности, инфраструктуры, юстиции, социальной политики, а также секретариата Кабмина.

Темы: Кабинет министров
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