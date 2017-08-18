ОБСЕ: Мы будем мониторить матч в Мариуполе, а не обеспечивать безопасность

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет не обеспечивать безопасность, а мониторить ситуацию на матче ФК "Мариуполь" - "Динамо".

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, передает "Liga.net".

"Хотел бы прояснить, что задача миссии не лежит в обеспечении безопасности. Мы лишь осуществляем мониторинг и наблюдение", - подчеркнул он.

Хуг также объяснил решение миссии присутствовать на матче.

"Кроме задания сбора информации на местах, СММ призвана налаживать диалог. Миссия отчитывается о событиях по всей Украине. Матч не есть исключение. Наблюдатели будут принимать участие и мониторить", - отметил он.

Ранее сообщалось, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отказывается везти команду на матч в Мариуполь. О причинах такого решения Суркиса пока неизвестно.

Одним из факторов решения не ехать в Мариуполь может быть лишение команды-соперника фактора своего поля и избежание незапланированной потери очков.

По информации источника, подавляющее большинство игроков "Динамо" согласны играть в Мариуполе. В самом "Динамо" запрещают футболистам комментировать невыезд команды на поединок в Мариуполь.

Также сообщалось, что заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем письме отмечал, что проведение матч в Мариуполе вполне безопасно.

До этого, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предлагал вместе с футболистами "Динамо" приехать на эту игру в их клубном автобусе.

Кроме того, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с ее первым заместителем Александром Хугом согласились посетить матч ФК "Мариуполь" - "Динамо".

В свою очередь главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко сказал, что дал приказ прекратить обстрелы в Мариупольском направлении в день футбольного матча ФК "Мариуполь" - "Динамо".

Напомним, что в матче 5 тура УПЛ в Мариуполе играли львовские "Карпаты" и на стадионе было почти 9 тысяч человек.

В случае, если "Динамо" не приедет на матч в Мариуполь, команде могут засчитать техническое поражение со счетом 0:3.