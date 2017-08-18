МИД передал России ноту протеста из-за приезда Путина в Крым

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Пятница, 18 августа 2017, 20:44

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Севастополь.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованом в пятницу вечером.

"Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие т.н. поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что АР Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах.

"Это признается всем миром, который уже дал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем введения против нее соответствующих ограничительных мероприятий (санкций)", - напомнили дипломаты.

Как известно, в пятницу президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, нарушая украинские законы, приехали в оккупированный Россией Севастополь.

Украинская правда

Темы: МИД Крым Путин Росcия
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