Двое судей отстранены от должностей за взяточничество

Высший совет правосудия продлил срок временного отстранения двух судей, которые подозреваются в коррупционных преступлениях.

Об этом 19 августа сообщили в ВСП.

Речь идет о судье Кировского районного суда Днепропетровска Наталье Овчаренко, которая отстранена до 19 октября 2017 года, и о судье Дзержинского райсуда Харькова Сергее Лазюке, отстраненного до 30 сентября.

Оба судьи, привлеченные к уголовной ответственности, отстранены на срок досудебного расследования.

В частности, детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в отношении судьи Лазюка, который подозревается в преступлении по ч.3 ст. 368 УК - "получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение", пишет "Интерфакс-Украина".

По версии следствия, судья требовал взятку в сумме 75 тыс. грн за принятие решения в интересах человека, заплатившего деньги. 30 мая 2017 года детективы НАБУ сообщили Лазюку о подозрении.

НАБУ расследовало еще одно дело по Лазюку: в 2016 году судью уличили в получении неправомерной выгоды за принятие решений в пользу истца по гражданскому делу о принудительном выселении жителей из жилого помещения.

В отношении судьи Овчаренко открыто производство и сообщено о подозрении в нарушении ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК.

"Овчаренко подозревается в вымогательстве 30 тыс. долларов и получила часть неправомерной выгоды в сумме 16 тыс. долларов за вынесение другим судьей приговора об освобождении 2 подсудимых от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела", - сообщили в ВСП.

Решением ВСП от 3 июля судья Овчаренко была отстранена от правосудия до 19 августа.

"Постановлением прокурора от 8 августа 2017 года продлен срок предварительного расследования по 19 октября 2017 года, Овчаренко продлен срок отстранения на время расследования", - говорится в сообщении.

Как известно, судья Сергей Лазюк рассматривал ряд резонансных дел, отклонил иск городской прокуратуры о признании незаконным решения Харьковского горсовета о предоставлении русскому языку на территории города статуса регионального.

Также Лазюк рассматривал админпротоколы по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических средств или психотропных веществ в незначительных количествах без цели сбыта" в отношении мэра Харькова Михаила Добкина и секретаря горсовета Геннадия Кернеса и признал обоих невиновными.

Украинская правда