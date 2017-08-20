Жесткий Brexit более выгоден британской экономике – исследование

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Воскресенье, 20 августа 2017, 13:09

"Жесткий сценарий" выхода Великобритании позволит в перспективе увеличить годовой ВВП страны на суму до 135 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщает BBC, такие выводы содержит исследование "От страха к проекту процветания",  полный текст которого будет обнародован осенью.

Портал цитирует слова ведущего автора отчета профессора Патрик Минфорда, который называет отказ от жесткого Brexit  "политическим самоубийством".

Он утверждает, что в случае жесткого сценария Великобритания может  отказаться от европейских норм по регуляции бизнеса, что увеличит экономику на 40 млрд фунтов стерлингов.

Еще 80 млрд фунтов Британии должно обеспечить упрощение условий торговли с другими странами

При этом принесет профессор Минфорд уверен, что ЕС не сможет отказаться от режима свободной торговли с Британией. Согласно его сценария, в случае разрыва торговых соглашений с ЕС и создания ЗВТ с третьими странами, европейские товары будут вытесняться с британского рынка, что потребует от Брюсселя самому поднять вопрос о возобновлении режима свободной торголи с Британией.

Подробнее про сценарий "жесткого" Brexit – в статье "Сколько стоит Brexit: Лондон и Брюссель не могут согласовать условия развода".

Европейская правда

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