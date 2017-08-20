Половина "карт поляка" выдана гражданам Беларуси

Около 100 тысяч "карт поляка" - примерно половину выданных во всем мире - получили граждане Беларуси. Но переехали из Беларуси в Польшу меньше тысячи обладателей этих карт.

Такое заявление в эфире "Европейского радио для Беларуси" сделал посол Республики Польша в Минске Конрад Павлик, передает BBC.

"Мы не должны создавать мифов вокруг "карты поляка". Для Польши "карта поляка" - прежде всего моральная компенсация для бывших граждан Польши, для тех людей, которые почувствовали себя поляками, у которых в советские времена была сложная жизнь из-за того, что они признавали себя поляками", - сказал посол.

"Карту поляка" Республика Польша выдает с 2008 года гражданам всех 15 постсоветских стран.

При этом Конституционный суд Беларуси еще в 2011 году заявил, что польский закон "О карте поляка" противоречит нормам международного права. Белорусский парламент через год запретил депутатам пользоваться "картой поляка" и принял поправки в закон о госслужбе, запретив "карту поляка" и для чиновников.

Европейская правда